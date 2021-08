Dieses Verfahren ist wohl einer der Hauptgründe, warum der Impfstoff in der öffentlichen Wahrnehmung bislang im Schatten der bekannten Vakzine steht – denn es hakt noch etwas. Dazu sagt Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament: "Das Problem ist, dass die Firma seit vielen Monaten nicht in der Lage war, in den vielen Orten, wo sie den Impfstoff herstellen wollen, zum Beispiel auch in Deutschland, in Halle, in Westfalen oder in vielen anderen Teilen Europas, auch weltweit, dass sie nicht die gleiche Qualität herstellen können, wie in den klinischen Prüfungen."