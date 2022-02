Eine weitere interessante Erkenntnis konnten die Leipziger Forscher gewinnen: Denn offensichtlich spielt es eine Rolle, ob Frauen in der ersten Phase ihres Zyklus geimpft werden (also vor dem Eisprung), oder in der zweiten Phase, also nach dem Eisprung. "Bei den zwei bis drei Prozent der Zyklen, bei denen Veränderungen auftraten, waren 75 Prozent der Frauen in der ersten Phase ihres Zyklus geimpft. Es scheint schon so zu sein, als sei das Zyklussystem in der ersten Phase anfälliger ist für Veränderungen. Das ist ein Umstand, der bisher grundsätzlich in der Medikamentengabe oder beim Impfen kaum beachtet wird", so Laura Matthes. In Zukunft wollen die Forscher diese Erkenntnisse weiter verfolgen, um den Zeitpunkt der Gabe von Medikamenten bei Frauen zu optimieren.