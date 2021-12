Thüringen setzt auf Kinderärzte

In Thüringen leben laut Gesundheitsministerium rund 130.700 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Wenn für sie das Risiko einer schweren Erkrankung besteht, sollen sie ihre Impfung bei Kinder- und Jugendärzten bekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf MDR-Anfrage mit. "Dazu sind wir in der Abstimmung mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben."

Sachsen plant Impfstraßen für Kinder

mit Audio Bildrechte: imago images/Sven Simon Corona SIKO empfiehlt: Kinder-Impfung in Sachsen ab 5 Jahren SIKO empfiehlt: Kinder-Impfung in Sachsen ab 5 Jahren mehr Auch in Sachsen setzt man ebenfalls auf Kinderärzte, um die unter Zwölfjährigen zu impfen. Zusätzlich will man aber auch ein staatliches Angebot ermöglichen. Geplant seien daher zusätzliche Impfmöglichkeiten an zentralen Orten, separat von Impfangeboten für Erwachsene. Dies könne durch extra Impfstrecken gewährleistet werden, heißt es aus dem sächsischen Sozialministerium



Die Sächsische Impfkommission (SIKO) empfiehlt diese Impfung aber zunächst nur, wenn diese einer Risikogruppe angehören oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Etwa 220.000 Kinder sind im Freistaat zwischen fünf und zwölf Jahre alt. Wie viele sich davon impfen lassen, könne aber nicht vorhergesagt werden.

Petra Köpping will die IMpfquote erhöhen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Durch die neue Impfgruppe sowie den "extrem hohen Infektionszahlen" geht Staatsministerin Petra Köpping (SPD) davon aus, dass die Nachfrage nach Impfungen steigt. Anfang Dezember soll die Anzahl der Impfungen auf 9.000 pro Tag gesteigert werden, später solle sie sich verdoppeln.

Unser Ziel liegt bei bis zu 20.000 Impfungen pro Tag durch staatliche Angebote. Petra Köpping (SPD), Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Sachsen-Anhalt: Mobile Impfteams für Jugendliche in Schule

Sachsen-Anhalt hatte sich noch nicht zu den Plänen der Impfung von Kindern unter zwölf Jahren geäußert.

Das Bundesland will aber die Impfquote bei den 12- bis 17-Jährigen durch Impfangebote an Schulen verbessern. Das solle mit Hilfe der mobilen Impfteams der Landkreise passieren, sagte Kultusministerin Eva Feußner: "Anlass war auch die im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrige Impfquote bei 12- bis 17-Jährigen von 30,6 Prozent. Hier wollen wir besser werden", so die Ministerin.