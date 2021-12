Mit knapp 1,5 Millionen verabreichten Dosen ist am Mittwoch in Deutschland so viel gegen das Coronavirus geimpft worden wie nie zuvor im Laufe der Pandemie. Damit löste dieser 15. Dezember laut RKI-Impfmonitoring den 9. Juni dieses Jahres als bisherigen impfstärksten Tag ab. Dennoch wird Deutschland das Ziel der neuen Bundesregierung, von Mitte November bis Jahresende 30 Millionen Menschen geimpft zu haben, möglicherweise doch verfehlen. Bis Weihnachten – wie ursprünglich angekündigt – sowieso.