Lange Zeit schien es so, als sei der Staat gegenüber den Betrügern machtlos. Bis zum 23. November 2021 konnten zum Beispiel nur Ärzte für das Ausstellen falscher Atteste und Patienten, die eine Fälschung benutzen, belangt werden – nicht aber die Fälscher und Händler selbst. Zudem war die Benutzung eines falschen Dokuments nur gegenüber Versicherungen oder Behörden strafbar. Die Verwendung des “Nachweises” in einer Apotheke oder z.B. in einem Restaurant galt nicht als strafbare Handlung. So urteilte das Landesgericht in Osnabrück noch vor einem Monat. Seitdem hat der Gesetzgeber versucht, diese Lücke zu schließen.