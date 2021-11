Faktencheck Müssen Coronatests außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt werden?

Arbeitsrechtlich sei Duligs Aussage also noch nicht in Stein gemeißelt, sagt Lindemann – und darüber hinaus Auslegungssache des jeweiligen Arbeitgebers. Coronatests gelten als Arbeitsschutzmaßnahme, so Lindemann. Arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchungen gehören auch zur Arbeitszeit. Es könne also wie folgt argumentiert werden: Coronatests, als Pflichtmaßnahme zum Arbeitsschutz, gehören auch zur Arbeitszeit.