In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen FFP2-Masken und Tests vorgeschrieben werden, wenn eine Impfung oder Genesung länger als drei Monate zurückliegt. In Schulen ist eine Maskenpflicht nur dann vorgesehen, wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre – und auch dann nur ab der 5. Klasse.

Lauterbach erklärte, Deutschland solle besser als in den vergangenen Jahren auf den nächsten Corona-Winter vorbereitet sein. Diesen Herbst sei mit einer hochansteckenden Omikron-Variante zu rechnen. Die Fälle verliefen aber nicht so tödlich wie bei der Delta-Variante .



Auch Justizminister Buschmann betonte, man sei in einer "deutlich besseren" Situation als in den vergangenen Corona-Jahren. Der FDP-Politiker betonte die Verhältnismäßigkeit des vorgestellten Schutzmodells.