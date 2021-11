Es fehlt an Intensivbetten. Dieser Satz bedeutet nicht, das Betten als solche nicht vorhanden wäre. Er bedeutet vor allem, dass es an Intensivpflegekräften fehlt, die eine intensivmedizinische Versorgung sichern können.

Auch Nico hat seine Grenzen erreicht. Ab dem kommenden Jahr wird er seine Arbeitsstelle an einer Dresdner Klinik von 100 auf fünf Prozent reduzieren und in eine Leasing-Kräfte-Firma wechseln. Zu sehr habe ihn die Arbeitsbelastung ausgelaugt, gerade in der Pandemie, sagt Nico: "Man ist für ein Dreivierteljahr acht Stunden pro Tag nur am Rammeln gewesen. Ganz oft so, dass man keine Pause machen konnte. Und dann sterben trotzdem so unglaublich viele Menschen."