Der Druck auf die Intensivstation hat in Merseburg bislang nicht nachgelassen. Vor kurzem noch musste sich die Klinik bei der Rettungsleitstelle abmelden – kein Platz für neue Notfälle, alle 16 Betten belegt. Und am 4. Mai, dem Tag, an dem FAKT berichtet, sind im Raum Merseburg-Halle von 280 Intensivbetten 260 belegt, sofort verfügbar sind lediglich sieben. Für eine Region mit rund einer halben Million Bewohnerinnen und Bewohner ist das wenig. Mithin eine anhaltend sehr angespannte Situation.

Im Klinikum Carl-von-Basedow sieht man in der dritten Welle aber nicht nur jüngere Patienten, sondern auch schwerere Verläufe. In der regelmäßigen Belegungskonferenz diskutierte man auch den Einfluss der Virusmutationen:

Das Krankenhaus in Merseburg kooperiert eng mit mehreren Kliniken in Halle, darunter dem Krankenhaus "St. Elisabeth und St. Barbara". Das Personal ist nach mehr als einem Jahr Pandemie ausgelaugt.

Und das ist nicht nur in Halle und Merseburg der Fall: In ganz Deutschland sind die Kliniken zur Kooperation aufgerufen. Dazu ist die Bundesrepublik in fünf Regionen aufgeteilt, Kleeblätter genannt, die je für sich koordiniert werden. In Sachsen-Anhalt entlasten sich im Raum Halle – Merseburg die sechs Kliniken gegenseitig, indem sie Covid-Patienten so zwischen sich verteilen, dass möglichst alle Platz für Notfälle haben. Seit Weihnachten mussten 85 Patienten verlegt werden.