In Deutschland werden wieder deutlich mehr Corona-Infektionen registriert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 447,3 an. Das ist ein markanter Sprung im Vergleich zu 331,8 am Vortag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommentierte den Anstieg auf Twitter mit den Worten: "Eine Sommerwelle war zu erwarten."