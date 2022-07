Die tatsächlichen Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind weit höher als die offizielle 7-Tage-Inzidenz. Das zeigen Abwasseranalysen in verschiedenen Regionen und Städten in Deutschland. Die Stadt Köln etwa hatte Anfang Juli laut RKI eine Inzidenz von 800. Eine Hochrechnung von Coronavirus-Rückständen im Abwasser zeigte jedoch einen fast doppelt so hohen Wert von 1.500.

Eine hohe Dunkelziffer bei Coronainfektionen in der Bevölkerung belegen auch Abwasseranalysen in anderen deutschen Kommunen – sowie in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Italien oder Kanada. Der deutsche Verband der Amtsärzte verlangt daher jetzt flächendeckende Abwassertests, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist offen dafür.

Bundesweites Pilotprojekt läuft