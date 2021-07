Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg zuletzt wieder leicht an – erstmals seit Monaten. Das Bundesgesundheitsministerium arbeitet unterdessen an einem Plan, wie es die Gefahr einer vierten Welle besser einschätzen kann. Allein die Zahl der Neuinfektionen wird dann vermutlich nicht mehr ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen sein.

Darauf deuten Äußerungen von Mitgliedern der Bundesregierung und ein Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums von Ende Juni hin. Laut dem Entwurf soll neben der Inzidenz – also der Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – künftig vor allem die Schwere der Erkrankungen eine Rolle spielen.

In dem Entwurf, der dem MDR vorliegt, heißt es, zusammen mit den Daten aus dem DIVI-Intensivregister könne so die Belastung des Gesundheitssystems umfassend beurteilt werden – und Corona-Maßnahmen nicht mehr allein von den Infektionen abhängig gemacht werden.

Corona-Intensivsation in Halle: Künftig soll die Krankeitsschwere von Geimpften stärker berücksichtigt werden.

Corona-Intensivsation in Halle: Künftig soll die Krankeitsschwere von Geimpften stärker berücksichtigt werden.

Corona-Intensivsation in Halle: Künftig soll die Krankeitsschwere von Geimpften stärker berücksichtigt werden. Bildrechte: dpa

Dass die Inzidenz der reinen Neuinfektionen als Grundlage für Corona-Maßnahmen eine geringere Rolle spielen könnte, hatte vergangene Woche bereits Helge Braun (CDU) im MDR angedeutet. Geimpften, so der Kanzleramtschef, drohe künftig überhaupt kein Lockdown mehr. Später äußerte sich auch Jens Spahn (CDU). Er sagte, wer geimpft oder genesen sei, könne auch bei der Einschränkung von Freiheitsrechten nicht genau so belegt werden wie andere. Solange es keine Mutation gibt, die den Impfschutz beeinträchtigt, seien "Beschränkungen wie im Winter weder notwendig, noch angezeigt noch rechtlich möglich", so Spahn.