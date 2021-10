Deutschlandweit wurden nach den RKI-Daten innerhalb der letzten sieben Tage 2.354 in Krankenhäuser eingewiesene Covid-19-Patienten registriert. Damit liegt die Hospitalisierungs-Inzidenz in Deutschland aktuell bei 2,83 (Stand: 23. Oktober 2021). Dieser Wert ist allerdings mit großer Vorsicht zu betrachten , da das RKI nicht den Tag der tatsächlichen Krankenhauseinweisung der betroffenen Patienten darstellt, sondern den Meldetag der Erkrankung beim örtlichen Gesundheitsamt. Das heißt, dass ein gestern eingewiesener Covid-19-Patient, dessen Infektion aber bereits seit mehr als einer Woche bekannt ist, nicht in der Hospitalisierungsinzidenz, wie sie das RKI herausgibt, erfasst ist, weil das Meldedatum des Falles älter ist als sieben Tage.

Die tatsächliche Hospitalisierungsinzidenz dürfte also deutlich über der in den RKI-Daten ablesbaren Zahl liegen – zumindest, was die letzten sieben Tage angeht. Da das RKI ältere Daten nachmeldet, lässt sich der Verlauf der Zahlen bis vor etwa einer Woche aber gut in den Grafiken ablesen. Umso deutlicher ist der Anstieg der Hospitalisierungsinzidenz in Thüringen. Hier steigt der Wert sein einigen Tagen stark an – trotz der oben beschriebenen statistischen Besonderheit: Hier lag die Hospitalisierungsinzidenz zuletzt bei 7,97 laut RKI-Meldedaten, faktisch dürfte sie noch höher sein. Auch in Sachsen steigen die Zahlen im Trend der letzten Woche stark an.