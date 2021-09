Bei Verdienstausfällen wegen Corona-Quarantäne bekommen Ungeimpfte spätestens ab November keine Entschädigung mehr. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, haben sich darauf die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mehrheitlich verständigt. Bremen und Thüringen enthielten sich demnach bei der Abstimmung . Die Neuregelung gilt für alle, für die es eine Impfempfehlung gibt, die sich aber trotzdem nicht impfen lassen. Für vollständig Geimpfte gelten in der Regel keine Quarantäne-Anordnungen.

Grundsätzlich haben Beschäftigte, die wegen einer Quarantäne-Anordnung zu Hause bleiben müssen, in den ersten sechs Wochen Anspruch auf Lohnersatz durch den Staat in voller Höhe, ab der siebten Woche noch in Höhe von 67 Prozent.