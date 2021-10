Für Nichtgeimpfte werden insbesondere in Innenräumen Testpflichten gelten. Wer sich beispielsweise für einen Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch nach dem sogenannten 3G-Modell – Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten Rechte gewährt – freitesten lassen will, muss etwa zum Arzt, in eine Apotheke oder zu einem medizinischen Labor gehen und den Test künftig bezahlen.



Allerdings gilt beispielsweise in Thüringen nach der aktuellen Corona-Verordnung für 3G die Pflicht, einen PCR-Test zu machen. Schnelltests reichen hierfür nicht aus. In Sachsen schon, hier kündigten etwa Freiberg und Stollberg zudem an, auch weiterhin kostenlose Tests anbieten zu wollen.