Am 1. November geht in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Schule wieder los. In Thüringen ist es am 8. November so weit. Gleichzeitig gibt es in Deutschland bisher keine zugelassene Corona-Impfung für Kinder unter zwölf Jahren. Ein Überblick über die Risiken, die das Virus für Kinder bedeutet – und welche Rolle Schulen bei der Übertragung spielen.