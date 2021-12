Auch in Sachsen-Anhalt spitzt sich die Lage zu. Dort mussten aber bisher noch keine Patienten in andere Länder verlegt werden. Anders ist die Lage in Sachsen. Dort wurden am Mittwoch mit Hilfe eines Bundeswehrflugzeugs sechs Patienten nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Krankenhäuser wie das Helios Klinikum in Aue müssten Verlegungen vornehmen um eine "Notfallversorgung sicherzustellen", so die Pressesprecherin Katharina Kurzweg. Auch wenn man bereits Stationen zusammengelegt und Isolationsbereiche geschaffen habe, würden die Kapazitäten nicht ausreichen. Hinzu komme ein "hoher Krankenstand und Ausfälle aufgrund von Quarantänen", so Kurzweg.