Zum anderen gibt es eine Unionsfraktion, die Gewissensabstimmungen im Bundestag für parteitaktische Manöver nutzt, um der Ampel geeint den Spiegel vorzuhalten. Das hat geklappt. Auch für die Union war es nicht einfach, die Reihen bei der Gewissenentscheidung zu schließen. Anders lässt sich die Rundmail des Unionsfraktionsgeschäftsführers, Torsten Frei, an seine Abgeordneten, in der Frei davor warnte, dem Kompromissvorschlag der Ampel zuzustimmen, nicht interpretieren. Darüber sind bei Weitem nicht alle in der Union glücklich. Innerhalb wie außerhalb der Fraktion. Denn es waren nicht zuletzt auch die CDU- und CSU Ministerpräsidenten, die immer wieder eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren gefordert hatten. Wohlgemerkt Ministerpräsidenten, die in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen noch in diesem Jahr Wahlen gewinnen wollen.