Nun also Stubenarrest zu Ostern. Angela Merkel hat sich mal wieder durchgesetzt. Sie glaubt immer noch, man könne die Pandemie allein mit Verboten durch die Krise führen. Dabei unterschätzt sie den menschlichen Faktor. Denn längst arbeiten viele von uns Bürgern mit einer Art doppelter Buchführung. Wir tragen schön in der Öffentlichkeit Maske, halten Abstand, aber treffen uns trotzdem mit Freunden und Bekannten. Mit oder ohne Maske. Mit oder ohne Abstand. Das Ergebnis von gestern Nacht ist nicht mehr als der kleinste gemeinsame Nenner nach endlosen Diskussionen, die nur alle endlich beenden wollen. Bei Licht besehen, wird das wohl mancher der Teilnehmer heute schon wieder anders sehen.

Wie absurd diese Beschlüsse sind, zeigt sich an der Tatsache, dass man zwar Ostern nicht auf die Straße oder Verwandte treffen darf, aber mit gut hundert Passagieren in einem Flugzeug nach Mallorca sitzen kann. Sicher nicht mit dem nötigen Abstand. Negativtest beim Einsteigen hin oder her. Den Menschen ist diese Zweiklassen-Gesellschaft nicht zu erklären. Als Familie in einem Auto in eine Ferienwohnung oder mit dem Wohnwagen auf einen Camping-Platz zu fahren und dort kontaktarmen Urlaub zu machen mit Selbstversorgung, ist sicher ungefährlicher als der Trip auf die Balearen. Einigen Ministerpräsidenten ist diese politische Schizophrenie aufgefallen und sie versuchten gegenzusteuern. Aber sie scheiterten an Merkels kategorischem Nein. Nur um den Schein zu wahren, beugten sie sich dem Veto der Kanzlerin.