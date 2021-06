Corona-Pandemie Die langsame Rückkehr zum Normalbetrieb in den Krankenhäusern

Aktuell hat das medizinische Personal des Leipziger Sankt Georg Klinikums noch 17 Covid-Patientinnen- und Patienten zu versorgen. Da habe man schon ganz andere Größenordnungen zu stemmen gehabt, sagt Leiterin Iris Minde. Zu Spitzenzeiten waren etwa viermal so viele Patienten in Behandlung. Jetzt, sagt Minde, werde angegangen, was in den vergangenen Monaten nicht erledigt werden konnte: "Wir müssen die Patienten, die warten mussten, die verschoben wurden, genau jetzt wieder in unsere Krankenhäuser aufnehmen und diese Krankheiten jetzt auch aktiv behandeln."