Ein täglicher Ritt auf der Rasierklinge – so beschreibt Freddy Eppacher die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Er ist der Geschäftsführer der Ameos-Kliniken in Sachsen-Anhalt. Zwischen den sechs Häusern werden täglich Patienten bis zu 40 Kilometer gefahren, damit alle versorgt werden können, berichtet Eppacher: "Stand heute hätten wir rein aus dem operativen Betrieb heraus zwei Intensivbetten zur Verfügung gehabt, die wir dann auch benötigt haben im Tagesbetrieb. Natürlich fanden auch wieder Abverlegungen statt, also Leute, die die Intensivstation verlassen konnten. Das ist ein tägliches Jonglieren um einige wenige Betten herum und kurz vor der Phase, in der wir die Notfallreserve angreifen müssen."