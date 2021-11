Grundsätzlich haben sowohl Vektor- als auch mRNA-Impfstoffe das gleiche Ziel. Sie sollen die Erbinformation des Coronavirus über die Impfung in den Körper transportieren. Unterschiedlich ist die Art des Transports. Beim Vektorimpfstoff wird das Genmaterial des Sars-Cov-2-Erregers in ein für den Menschen ungefährliches Virus eingebaut. Im mRNA-Impfstoff wird der genetische Bauplan in eine Hülle aus Fetten, sogenannte Nanopartikel eingepackt.