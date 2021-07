Hörer machen Programm Arbeitnehmer machen sich bei Kurzarbeitergeld-Betrug mit strafbar

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

Zahlreiche Unternehmen haben in den vergangenen Monaten Kurzarbeitergeld beantragt, um Beschäftigte nicht entlassen zu müssen. Doch wie sieht es mit Betrug aus? MDR AKTUELL-Hörer Christian Mehle fragt sich, was passiert, wenn sein Arbeitgeber ihn auffordert, Stunden falsch aufzuschreiben, nur damit die Firma an Fördermittel beziehungsweise an Kurzarbeitergeld kommet. Was kann man da tun?