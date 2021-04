Lambrecht sagte den Online-Ausgaben der Funke Mediengruppe, der Schritt sei "gerade für alte Menschen, die von der Pandemie besonders bedroht waren und unter der lange andauernden Isolation besonders gelitten haben, von großer Bedeutung". Auch das medizinische Personal, das in der Pandemie außerordentlichen Belastungen ausgesetzt sei, werde zu den ersten gehören, die davon profitieren.

Das Justizministerium versandte den Vorschlag am Donnerstag an die anderen Bundesministerien. Kabinett, Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte, ein Gleichstellen mit negativ Getesteten etwa bei Friseurbesuchen oder Einreisen sei ein relativ einfach zu klärender Teil. Bei anderen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehe es aber um schwierige Abwägungen. Für ein rasches Vorgehen wolle die Regierung Bundestag und Bundesrat früh in Abstimmungen einbeziehen.