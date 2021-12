Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen hat mit Unverständnis und Kritik auf die Nachricht von fehlenden Impfdosen für das erste Quartal 2022 reagiert. Der "Bild"-Zeitung sagte Gassen, dies sei ein "fatales Signal an alle, die mit vollem Einsatz die Pandemie bekämpfen". Es sei niemandem zu erklären, dass im Land der Impfstoff-Entwicklung zu wenig Impfstoff gekauft worden sei.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist nach eigenen Worten zuversichtlich, dass der Bund schnell zusätzlichen Impfstoff beschaffen kann. "Ich bin ziemlich sicher, dass es dem Bund gelingt, ich sag mal in den nächsten 14 Tagen auch zusätzlichen Impfstoff zu bekommen", sagte Laumann am Mittwoch im WDR.

Wie groß der Impfstoff-Mangel sei, wisse er auch nicht genau, sagte Laumann. In Nordrhein-Westfalen sei jedenfalls in dem absehbaren Zeitraum Impfstoff da. Die Hausarztpraxen seien sehr gut beliefert worden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) hatte am Dienstagabend in der ARD gesagt, dass eine Corona-Impfstoffinventur einen Mangel für das erste Quartal 2022 ergeben habe. Das Ergebnis der Inventur habe viele überrascht - auch ihn selbst. Lauterbach betonte, jetzt würden alle Kanäle genutzt, um Nachlieferungen zu organisieren. Auch spreche er direkt mit den Herstellern und hoffe auf eine positive Botschaft in den nächsten Tagen.