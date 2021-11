"Glücksatlas 2021" Corona lässt Lebenszufriedenheit der Deutschen auf Rekordtief sinken

Die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen hat den Menschen in Deutschland heftig aufs Gemüt geschlagen. Laut dem "Glücksatlas 2021" sank die Lebenszufriedenheit der Deutschen auf einen historischen Tiefststand. Je härter Lockdowns und Verbote waren, desto mehr sank die Stimmung. Vor allem Familien traf es hart. Mit zu den Glücklichsten gehören die Sachsen-Anhalter. Zum "Gamechanger" in Sachen "Glücksniveau" wurde laut Umfrage die Covid-Impfung.