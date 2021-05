Vollständig Geimpfte können schon bald mit einer Lockerung der Corona-Regeln für sie rechnen: Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat am Montag den Entwurf für eine Verordnung für mehr Rechte von Geimpften und Genesenen auf den Weg gebracht.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte nach der Sitzung, dass Bundestag und Bundesrat im Idealfall schon in dieser Woche über die Lockerungen abstimmen würden, spätestens aber in der kommenden Woche.