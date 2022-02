Die Debatte um Lockerungen der Corona-Maßnahmen läuft in Deutschland auf Hochtouren. Drei Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz fordert FDP-Chef Christian Lindner Bund und Länder auf, umfassende Lockerungen zu beschließen. Nach dem Treffen am Mittwoch müsse es "einen spürbaren Unterschied in unserem Alltag" geben, sagt Lindner der "Bild am Sonntag". Es sei klar, dass man beim Öffnen zu forsch sein könne. Diese Gefahr sei aber inzwischen äußerst überschaubar.