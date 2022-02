In den vergangenen Tagen habe sich die Situation etwas entspannt, sagt Bobrowski. Auch die Test-Einsendungen seien leicht zurückgegangen – an den Inzidenzen mache sich das wegen der langen Nachmeldekette noch nicht bemerkbar. "Was nach wie vor sehr hoch ist, ist die Positivrate". Die liege zwischen 30 und 40 Prozent. Von einer Überlastung der Labore könne er aber nicht sprechen. Auch von Kolleginnen und Kollegen aus Laboren in Mitteldeutschland habe er nichts Gegenteiliges gehört.



Ob er das Gefühl habe, die Corona-Lage entspanne sich? Er äußert sich verhalten, doch sei die Situation nicht so ernst wie in den vergangenen Wellen. "In der Vergangenheit waren wir wesentlich mehr unter Druck, weil wir auch wussten, die Verläufe sind schwer, wenn wir nicht rechtzeitig liefern, kann das dazu führen, dass Patienten zu Schaden kommen", sagt der Mediziner.