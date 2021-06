In Sachsen-Anhalt hingegen sinkt vielerorts die Zahl der Verstöße gegen die Corona-Regeln. Krawalle und Lärmbelästigung durch ausschweifende Partys wurden nur vereinzelt registriert. Das zeigt eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bei den Stadtverwaltungen und Polizeiinspektionen in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. In keiner dieser Städte hat die Polizei in der vergangenen Woche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Die Zahl der Einsätze wegen Ruhestörung und Krawallen, etwa durch ausschweifende Partys, ist trotz Lockerung der Corona-Regeln nicht gestiegen.

Die Städte, in denen es in den letzten Wochen zu Randalen und Ruhestörungen durch Feiernde gekommen ist, ziehen Konsequenzen – und reagieren mit einem Alkoholverbot. So darf an Hotspots wie dem Münchner Gärtnerplatz oder dem Hamburger Schanzenviertel in den Abend- und Nachtstunden weiterhin kein Alkohol getrunken werden. Auch in anderen Großstädten gilt ein Alkoholverbot im Innenstadtbereich. In Regensburg und Würzburg ist das Betreten von bestimmten Orten und beliebten Treffpunkten nachts sogar gänzlich verboten. In Jena wird abends an den Parkeingängen stichprobenweise kontrolliert, um große Musik- oder Bassboxen herauszufiltern.