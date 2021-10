Ivan Kozina ist einer von bereits rund 400.000 Menschen in Deutschland, die unter Long Covid leiden. Der 48-Jährige erkrankte über den Jahreswechsel 2020/2021 am Corona-Virus. Nach einigen Wochen glaubte er, die Infektion überstanden zu haben. Doch plötzlich ging es ihm immer schlechter: Ihn überkamen stechende Schmerzen in der Brust, an Schlaf war nicht mehr zu denken.