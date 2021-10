Long Covid Ärztin erkrankt selbst – und verzweifelt

Die Hoffnungen der jungen Ärztin lag darauf, eine Reha zu machen, aber zunächst waren alle Plätze ausgebucht. Nach langem Kampf bekam sie endlich einen Platz in der Median-Klinik in Flechtingen, Sachsen Anhalt, die sich auf Long Covid Patienten spezialisiert hat. Hier fand sie endlich Ärzte, die Long Covid ernst nehmen und hier traf sie auf andere, denen es ähnlich geht.

Dr. Per Otto Schüller, Arzt in der Median-Klinik, hat schon viele Long Covid-Patienten behandelt: "Es ist tatsächlich kein Einzelfall. Wir hören das immer wieder, gerade von jungen Patienten, dass wenig Verständnis vorhanden ist für die Symptome und sie relativ schnell in den Bereich 'depressiv' oder 'Burn-out' gerückt werden, was tatsächlich gar nicht der Fall ist. Meistens sind die Long Covid-Patienten hoch motiviert, und wollen auch wieder zurück an den Arbeitsplatz und gerade für diese Patienten ist es dann niederschmetternd, Vorwürfe zu hören, man würde simulieren oder man soll sich nicht so anstellen."