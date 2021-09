Jeden zehnten Corona-Patienten trifft es schätzungsweise: Rund 400.000 Menschen leiden aktuell schätzungsweise in Deutschland unter Langzeitfolgen einer COVID-19-Erkrankung. Verschiedene Organe können durch das Virus beeinträchtigt sein, die Symptome sind vielfältig. Über 200 wurden bereits von Patienten beschrieben, sagte Professor Hubert Wirtz, leitender Lungenfacharzt in der Post-COVID Ambulanz am Universitätsklinikum Leipzig, in der MDR-Sendung "Hauptsache Gesund". Die meisten Betroffenen haben mit chronischer Müdigkeit und Abgeschlagenheit, bekannt als Erschöpfungssyndrom Fatigue, zu kämpfen. Doch noch immer werden sie mit ihrer Leidensgeschichte oft nicht ernst genommen, sei es privat, sei es von medizinischem Personal.