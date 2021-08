Infektiologe über Long-Covid "Wir wissen noch immer nicht, welches Kind ein Risiko hat."

Dr. Thomas Grünewald: Primär sind die Daten die gleichen, die wir auch in Sachsen benutzt haben, also wir als Sächsische Impfkommission. Dazu wurden von der Stiko noch Daten genommen, die die lokale Epidemiologie, die regionale Epidemiologie in Deutschland anbetreffen. Das heißt.: Wie viele Kinder erkranken? Wie viele Kinder erkranken deutschlandweit schwer? Und auch hier: Wie viele schwere Impfnebenwirkungen werden gemeldet in Deutschland? Das sind die zusätzlichen Daten, die jetzt noch in den letzten 14 Tagen, drei Wochen dazu gekommen sind. Auch weitere europäische Daten, die letzten Endes das bestätigen, was wir aus den Daten in den USA und in Israel gesehen haben. Es gibt noch mal eine zusätzliche Evidenz, also zusätzliche Daten, die das Ganze verstärken.