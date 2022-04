Die Omikron-Welle scheint gebrochen, viele Einschränkungen sind weggefallen – die Welle der Post-Covid-Patienten scheint hingegen weiter zu wachsen. Das Post-Covid-Syndrom liegt laut Definition der WHO bei Patienten vor, die drei Monate nach ihrer Infektion immer noch an Symptomen leiden. Die Betroffenen haben Atembeschwerden, Erschöpfungszustände (Fatigue) oder auch neurologische Probleme, wie Geruchsverlust oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Zwar gibt es Hinweise darauf, dass die Corona-Variante Omikron nicht nur mildere Verläufe, sondern auch prozentual weniger Post-Covid-Patienten zur Folge hat, allerdings sind eben auch deutlich mehr Menschen infiziert, was die Zahlen weiter wachsen lässt. Wie viele Menschen genau am Post-Covid-Syndrom leiden, ist nicht genau erfasst. Experten gehen aber von ca. fünf Prozent aller an Corona Erkrankten aus. Die Post-Covid-Ambulanzen im ganzen Bundesgebiet werden der Masse an Patienten kaum gerecht. Prof. Andreas Stallmach leitet so eine Post-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Jena. Der Experte gewährt dem MDR- Gesundheitsmagazin "Hauptsache Gesund" hier im Interview Einblicke. Außerdem berichtet er über neue Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Erkrankungsformen nach einer Corona-Infektion.