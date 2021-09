Long Covid Geschädigte Nervenbahnen Grund für Fatigue-Syndrom?

Bei dieser Hypothese gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Leitfähigkeit der Nerven beeinträchtigt ist. Das Nervensystem, das auch unterbewusste Abläufe steuert, funktioniert dadurch fehlerhaft und gerät in einen Stresszustand. Das führt zu Funktionsstörungen im gesamten Körper. Professor Stallmach macht das an einem Beispiel plausibel: "Was man aber auch bei Patienten mit Post-Covid-Syndrom häufig sieht, sind Schlafstörungen. Das autonome Nervensystem ist für die cirkadiane Rhythmik verantwortlich. Cirkadiane Rhythmik bedeutet: Bestimmte Hormone werden zum Beispiel am Morgen freigesetzt, werden aber im Laufe des Tages dann immer weniger ausgeschüttet. Abends werden dann wieder andere Hormone ausgeschüttet, sodass der Schlaf gesteuert wird. Und wenn das autonome Nervensystem gestört ist, dann schläft ein Mensch nachts nicht durch, sondern wacht häufig auf. Und dieser gestörte Schlafrhythmus ist mit einer Erklärung für die verminderte Leistungsfähigkeit."