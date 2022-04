In Bayern will etwa jeder neunte Einzelhändler in seinen Geschäften an der Maskenpflicht festhalten. 11,7 Prozent sprachen sich in einer Umfrage des Handelsverbands Bayern dafür aus. Gut drei Viertel wollen dagegen nicht über das Hausrecht Masken vorschreiben. Verbandschef Bernd Ohlmann zufolge sehen dennoch viele das Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen kritisch, gut jeder zweite der 979 teilnehmenden Einzelhändler.