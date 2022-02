Neidisch blicken viele Deutsche derzeit auf die europäischen Nachbarn, bei denen die Corona-Maßnahmen bereits stark gelockert oder ganz weggefallen sind. Und so wächst auch der Druck auf die Politik hierzulande. "Wir alle haben große Hoffnungen auf ein besseres Frühjahr", sagt SPD-Chefin Saskia Esken mit Blick auf die Bund-Länder-Runde, die am Mittwoch Öffnungsschritte beraten will.

In einer aktuellen Beschlussvorlage ist ein Drei-Stufen-Plan mit Lockerungen bis zum "Freedom Day" am 20. März vorgesehen. Ab diesem Tag könnten dann alle Beschränkungen bis auf die Maskenpflicht wegfallen. Dabei ergibt sich das Datum 20. März aus dem Infektionsschutzgesetz, das die Schutzmaßnahmen derzeit nur befristet bis zum 19. März erlaubt.

SPD-Chefin Esken: Maskenpflicht und Tests in Schulen beibehalten

Für Esken ist klar, dass es aber eine Folgeregelung braucht. Aktuell würden dazu aber noch Verhandlungen in der Ampelkoalition stattfinden. Abgesehen davon mahnt die SPD-Politikerin zur Vorsicht. "Wir müssen vor allem auch in Schulen darauf achten, dass die Maskenpflicht und das Testen aufrecht erhalten bleiben, damit der Schulunterricht gewährleistet werden kann, denn Schülerinnen und Schüler haben in den letzten zwei Jahren einen viel zu hohen Preis bezahlt in dieser Pandemie." Neben einer Maskenpflicht in Schulen ist die SPD-Chefin dafür, diese auch im ÖPNV und im Fernverkehr aufrechtzuerhalten.