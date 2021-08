Auch sein Kollege von der Uni Leipzig, der Professor für Kardiologie Ulrich Laufs, setzt in Sachen Long Covid auf das Prinzip: erstmal in die Hausarztpraxis. Erst, wenn man dort nicht weiterkomme, solle der Patient in die Spezialambulanz überwiesen werden. Dieses System werde besser, je mehr Erkenntnisse an den Unikliniken gesammelt würden. Er wirbt eindringlich für klinische Forschung: "Dass möglichst alles, was wir tun, jetzt auch so getan wird, dass wir es wissenschaftlich auswerten können, damit wir uns dann eben von dieser Übergangszeit in die stabile Versorgung bewegen können."