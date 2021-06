Alkoholkrankheit Corona-Pandemie: Mehr Alkoholsüchtige holen sich Hilfe

Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland trinken in der Corona-Krise mehr Alkohol als davor. Das hat im vergangenen Jahr das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg festgestellt. Auch bei den Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen in Sachsen und Sachsen-Anhalt melden sich mehr Menschen.