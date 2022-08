Andere Corona-Modellierer wollen sich nicht auf eine feste Quarantäne-Zeit festlegen. Kai Nagel, ein Physiker und Informatiker, der an der Technischen Universität Berlin lehrt, antwortet schriftlich auf eine Anfrage von MDR AKTUELL: "Effektivere Maßnahmen, also auch längere Krankschreibungen, führen zu einer geringeren Inzidenz einer Welle als weniger Krankschreibungen. Allerdings führt, sagen wir, eine Verdopplung der Isolationszeiten nicht zu einer Halbierung der Inzidenzen, was aus Sicht des Fachkräftemangels eher nicht für längere Isolationszeiten spricht."