Auch Virologe Klaus Stöhr ist entspannt. Er sagt: Variante XBB.1.5. werde kommen, so oder so, denn sie habe ein Wachstumsvorteil und werde höchstwahrscheinlich die anderen Omikron-Varianten verdrängen: "Das wird bei uns Ende des Winters beziehungsweise im Frühjahr dann wohl auch einsetzen. Dann muss man schauen, ob diese Variante dominant bleibt oder eine andere kommt. Letztendlich gibt es für die Bekämpfung keinen praktischen Wert oder Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, anders als das, was man schon macht. Diese leichte Immunflucht, die wir sehen, ist nicht relevant für die Seuchenbekämpfung in diesem Winter."