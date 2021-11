Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech erforscht die neue Virusvariante Omikron. Biontech zieht auch die Anpassung ihres Impfstoffes in Erwägung. "Um keine Zeit zu verlieren, gehen wir diese beiden Aufgaben parallel an, bis die Daten vorliegen und wir mehr Informationen darüber haben, ob der Impfstoff angepasst werden sollte oder nicht", teilte eine Biontech-Sprecherin am Montag mit.