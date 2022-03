Dr. Abu-Raddad vom vom Weill Cornell Medical College in Doha/Katar wirbt weiter für das Impfen. Man könne sich zwar recht wahrscheinlich auch nach einer Impfung mit Omikron anstecken, der Schutz vor schwerer Krankheit und Tod liege aber nach der Grundimmunisierung bei 80% und nach der Booster-Impfung bei über 90%. In einem Interview mit der Zeitung "The Peninsula" aus Katar sagte er: "Auch Personen mit vorheriger Infektion mit COVID-19 sind besser vor der Omikron-Variante geschützt. Obwohl sie die Möglichkeit haben, die Infektion zu bekommen, wird sie milder verlaufen mit einer um 90% geringeren Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem Krankenhaus enden."