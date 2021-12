Doch mit sechs bis acht Wochen wäre es bis zur Zulassung nicht getan. Paul Burton, der medizinische Chef von Moderna, blieb im BBC-Interview vage: Anfang 2022 könne ein neuer Impfstoff in großer Menge verfügbar sein: "If we have to make a brand new vaccine, I think that’s going to be early 2022 before that’s really going to be available in large quantities."