In den kommenden zwei Wochen wird sich Omikron ausbreiten – auch in Thüringen, damit rechnet Rainer Poniewaß, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft in Thüringen, fest. Und dann wird auch zunehmend Klinikpersonal ausfallen. "Das ist in Teilen auch schon der Fall. Deswegen wäre unsere Empfehlung, und da ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg, dass man über eine Verkürzung von Quarantänezeiten nachdenkt", sagt Poniewaß.