Coronavirus RKI sieht Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.181,2 an. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.586,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 175.263 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 252.530 Ansteckungen.