Auf ganz Deutschland übertragbar sind die Beobachtungen aus Leipzig und Dresden offenbar aber nicht, schildert Maklerin Anett Richter. "In Metropolen, wo sehr viel auf Vorschau – das ein oder andere Mal auch auf Risiko – gebaut wurde, hat man schon festgestellt, dass in der Büroflächenvermietung ein Rückgang zu verzeichnen ist." So war es offenbar auch in Jena. Nach Angaben eines Stadtsprechers ist die Nachfrage nach Büros 2020 deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig wurden neue Bürogebäude eröffnet. Doch auch in Jena ist man vorsichtig optimistisch: Seit Anfang des Jahres steige die Nachfrage wieder.