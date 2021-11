Seit Ende Dezember 2020 kann man sich in Deutschland gegen Covid-19 impfen lassen. Während die Länder und Krankenkassen den Betrieb der Impfzentren finanzieren, kümmert sich der Bund um die Beschaffung von Impfdosen. Da bisher die Preise für die einzelnen Impfstoffe unter Verschluss gehalten werden, lässt sich an dieser Stelle nur die Summe nennen, die die Bundesregierung geplant hat, für den Kauf von Impfdosen auszugeben: 2021 will die Regierung für fast 600 Millionen Impfdosen 8,9 Milliarden Euro ausgeben. Dem Gesundheitsministerium zufolge beträgt der Preis pro Impfdosis im Durchschnitt 14 Euro – wobei je nach Hersteller die Preise nach oben und unten abweichen können.



Auch in die Entwicklung der Impfstoffe hat der Bund viel investiert: insgesamt 1,5 Milliarden Dollar (umgerechnet: ca. 1,3 Milliarden Euro). Nur die USA haben mehr investiert – nämlich 2,2 Milliarden Dollar. Das geht aus Daten des Zentrums für globale Gesundheit in Genf hervor. Demnach wurden weltweit insgesamt 5,9 Milliarden Dollar in die Entwicklungen von Impfstoffen investiert.