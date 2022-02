Der Lübecker Labormediziner Andreas Bobrowski ist Vorstandsvorsitzender beim Berufsverband Deutscher Laborärzte. In dieser Funktion hat er einen Überblick über die Situation in den Test-Laboren der Bundesrepublik. Zuletzt war von einer Priorisierung der PCR-Tests die Rede, um einer Überlastung vorzubeugen. Wie es um die Kapazitäten der Labore in Deutschland – und wie der Mediziner aufs aktuelle Infektionsgeschehen und die derzeitige Lockerungsdebatte blickt, erklärt er im Interview.

Wie ist die aktuelle Lage in den Laboren?

Andreas Bobrowski. Bildrechte: BDL/Labor Lübeck Andreas Bobrowski: Die Welle ist von Norden gekommen und wie eine Wand auf uns zugerast. In den letzten Tagen hat sich die Situation hier im Norden ein bisschen entspannt. Wir können jede Probe innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. Zu Jahresbeginn war es schlimm, die Labore mussten ihre Kapazitäten enorm hochfahren. Auch die Einsendungen sind in den letzten Tagen leicht zurückgegangen. Das sieht man noch nicht in den Inzidenzen, die sind nach wie vor hoch, aber wir sehen, dass die Menge der untersuchten Proben zurückgegangen ist. Was nach wie vor sehr hoch ist, ist die Positivrate, die bei zwischen 30 und 40 Prozent liegt. In anderen Gebieten der Bundesrepublik, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, steigt der Wert noch an und wir wissen nicht, wann der Gipfel der Welle erreicht sein wird.

Wissen Sie um die Situation in Laboren in Mitteldeutschland?

Bobrowski: Ich habe zum Beispiel Rückmeldung aus Magdeburg: Die Kollegen waren noch ganz entspannt und sagten, die Anzahl der PCR-Proben habe noch nicht das sehr hohe Niveau wie während der letzten Welle. Aber es ist zu erwarten, dass die 100-Prozent-Grenze noch erreicht wird. Auch aus Sachsen oder Thüringen sind noch keine Hilferufe gekommen.

Müssen PCR-Test reduziert werden?

Bobrowski: Als Laborverband haben wir darauf hingewiesen, dass wir irgendwann Priorisieren müssen. Das wurde zunächst falsch verstanden. Priorisierung heißt nicht, dass man keine Tests kriegt, sondern dass sich das Ergebnis zeitlich verzögert. Und wer in einer kritischen Infrastruktur arbeitet, kriegt sein Ergebnis eben ein bisschen schneller. Aber es ist genug Material da und es sind ausreichend Tests da, deutschlandweit. Bisher gibt es keine Überhangproben. Die Labore haben ihre Kapazitäten hochgefahren – auch personell muss das geschehen. Tests und Material hat man genug – aber man braucht ja auch Leute, die das bedienen können.

Wie bewerten Sie die aktuelle Corona-Lage – spüren Sie eine Entspannung?